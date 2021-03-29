بالأرقام.. تفاصيل مخصصات دعم «الصحة» خلال أزمة كورونا

حصلت "الدستور" على تفاصيل مخصصات وزارة الصحة خلال العام المالي الحالي 2020-2021، والعام السابق 20192020 لمواجهة تداعايت فيروس كورونا المستجد.وبلغ إجمالي مخصص الاجراءات لدعم الصحة العامة على مدار العامين 16.45 مليار جنيه،وديوان عام وزارة الصحة12 مليار جنيه، ومستشفيات الصحة النفسية 50 مليون جنيه،وهيئة الاسعاف المصرية 124 مليون جنيه،و المستشفيات الجامعية 2.15 مليار جنيه،وقرض حسن لهيئة الشراء الموحد للتعاقد على شراء لقاح الانفلونزا الموسمية بقيمة 295 مليون جنيه.وعلى جانب أخر تم تدبير مبلغ 658.8 مليون جنيه مكافأت استثنائية للعاملين بالحجر الصحي،و33.9 مليون جنيه لتعويض العاملين عن الجهود خلال أزمة كورونا،و750 مليون جنيه قيمة احتياجات الوزارة من المستلزمات الطبيةلمواجهة الموجه الثانية من كورونا،و12 مليون جنيه قيمة تبرعات بادوية ومستلزمات، و100 مليون لعمل صيانة للمباني والمعامل،و3085.6 مليون اتاحة الاعتماد المخصص للمبادرة الرئاسية للعلاج على نفقة الدولة.فيما بلغت المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة 258.5 مليار جنيه خلال 20202021بزيادة 83.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 47%