ضبط 25 شجرة بانجو وترسانة أسلحة وذخائر وتنفيذ 59 ألف حكم

على مدار 24 ساعة كاملة، حققت الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية- العديد من النتائج الإيجابية.وأسفرت الجهود عن ضبط 155 قطعة سلاح ناري، بحوزة 135متهمًا، وشملت المضبوطات: 11بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 118 فردا محليا، 192 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوع، 223 قطعة سلاح أبيض.ونجحت الحملات في تنفيذ 59 ألف حكم قضائي متنوع، بإجمالي 5127 محكوم عليهم، وتنوعت الأحكام ما بين: 275 حكم جناية، 17524 حكم حبس جزئى، 3370 حكم حبس مستأنف، 28725 حكم غرامة، 9138 مخالفة.ونجحت الحملات في ضبط 224 قضية مخدرات، بإجمالي 239 متهمًا، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 22٫611 كيلو جرام، و25 شجيرة لذات المخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت 42٫125 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫042 كيلو جرام، كيمة من مخدر الأستروكس وزنت 2٫164 كيلو جرام، كمية من مخدر شابو وزنت 439 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 572 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 115جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 100 جرام، 5319 قرصًا مخدرًا.وتمكنت الحملات من ضبط 44 متهمًا، هاربًا من المراقبة، و24 بلطجًيا، وضبط 252 دراجة نارية مخالفة، وضبط 18426 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.