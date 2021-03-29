الداخلية تكرم أمهات وزوجات الشهداء وتقدم الهدايا للمُسنات

قامت وزارة الداخلية، بتنظيم احتفاليات بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم.وفي ذات السياق قامت وزارة الداخلية، بإيفاد مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية المسنات، لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها مع تقديم هدايا رمزية، مع مراعاة التدابير الإحترازيه لفيروس كورونا، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأم.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.