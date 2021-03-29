رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تكرم أمهات وزوجات الشهداء وتقدم الهدايا للمُسنات

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:35 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
قامت وزارة الداخلية، بتنظيم احتفاليات بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم.

وفي ذات السياق قامت وزارة الداخلية، بإيفاد مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية المسنات، لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها مع تقديم هدايا رمزية، مع مراعاة التدابير الإحترازيه لفيروس كورونا، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأم.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكي مع المرض وكيف انتهت؟

نهضة مصر تصدر كتاب مصطفى حسني الجديد «رسالة من الله»