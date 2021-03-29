بمشاركة 43 دولة.. مصر تستعرض تجربة «علاج الإدمان» بالأمم المتحدة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في منتدى الشباب الدولي السنوي أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "Youth Forum" الذى عقد في فيينا بالنمسا "أون لاين"، بسبب الظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا، تحت عنوان "الوقاية من استخدام المخدرات".وافتتحت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، فعاليات المنتدى بمشاركة وفود 43 دولة بعدد 66 شاب وفتاة على مستوى العالم وعدد من السفراء وممثلي الدول ورؤساء مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا-النمسا، على مدار 5 أيام في الفترة من 29 مارس الجاري ويستمر حتى 2 أبريل المقبل وذلك بناءا على دعوة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالنمسا لمشاركة الصندوق مع ترشيح أحد القادة من الشباب المتطوعين لتمثيل مصر في المنتدى.يأتي ذلك في إطار الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة العليا للمخدرات (CND) فى دورته الرابعة والستين والتي ستعقد خلال الفترة من 12- 16 أبريل 2021،بمشاركة الصندوق.وقام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نفين القباج باختيار المتطوعة "ردينة أبو العينين"، أحد قادة الشباب المتطوعين لدى الصندوق بمحافظة القاهرة لتمثل مصر في منتدى الشباب الدولي في مجال المخدرات الذى يعقد حاليا في فيينا، بعد أن تم اختبارها من قبل الصندوق والأمم المتحدة.وشارطت أبوالعينين في الكلمة الافتتاحية، ويعد ذلك أول مرة تشارك مصر في إلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى، حيث تم اختيار 7 ممثلين من 66 مشاركا من 43 دولة، لإلقاء البيان في الحفل الافتتاحي من ضمنهم مصر، وتم عرض تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم لـ 30 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية، ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطي المخدرات، حيث يمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتيات 65% من المتطوعين، ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.