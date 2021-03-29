الإمارات: تقديم 52.090 جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تقديم 52.090 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغت 8.133.841 جرعة، بمعدل توزيع 82.24 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 1.874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 167.309 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 457.071 حالات منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.486 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.025 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 440.731 حالة.