إخلاء سبيل سائق تعدى بالضرب على زوجته بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل سائق، بعد اتهامه بالتعدي على زوجته وإصابتها بجروح بالغة بالوجه والجسم.كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجني عليها إلى سراى النيابة لسؤالها، وإحضار التقرير الطبي من مستشفى شرق المدينة لبيان إصابات المجنى عليها من عدمه.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة، بوصول المجني عليها إسراء عماد حبشى، 19 سنة، ربة منزل، مصابة بعدة إصابات بالوجه ومناطق متفرقة من الجسم.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى المستشفى وبالمعاينة والفحص تبين أن المصابة اتهمت زوجها محمد.م، 24 سنة، سائق، بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها، بسبب خلافات زوجية بينهما.على الفور ألقى القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بالاعتداء على زوجته بسبب خلافات زوجية وتعديها عليه بالسب والشتم مما أدى إلى غضبه فقام بالتعدى عليها وإحداث إصابتها، تم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.