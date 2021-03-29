خفض وإعفاء.. كيف دعمت الضرائب قطاع الأعمال؟

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن مصر تعد من الدول المتقدمة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كأحد مشروعات التحول الرقمي.وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين والمهن الحرة، والتي تعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيطوميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، وبدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الالكترونية على 134 شركة في نوفمبر 2020، يليها المرحلة الثانية في منتصف فبراير وتشمل 350 شركة، على أن يتم بدء تطبيق المرحلة الثالثة في منتصف مايو 2021.كما اتخذت وزارة المالية عدة إجراءات لمساندة قطاع الأعمال، والتي تضمنت رفع الحجوازت الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة النفاذ مقابل سداد 10% من الضريبة، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% ليصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها على المقيمين حتى أول يناير 2022.