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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمجلس إدارة البرامج الجديدة بكلية الآداب

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:52 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة البرامج الجديدة بكلية الآداب، بحضور الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور محمد توفيق منسق عام البرامج الجديدة، المحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة، وذلك لبحث أهم المستجدات ومتطلبات البرامج بما يخدم مصالح الطلاب ويدعم العملية التعليمية بهذه البرامج.

وقال رئيس الجامعة إنه تم تناول عدة موضوعات متعلقة بالطلاب من توفير الدعم للمعامل وقاعات البرامج، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالأعمال الامتحانية وتصحيح المقررات، مؤكدًا دعم الجامعة لما يخص تحسين مستوى الدراسة بالبرامج لخدمة الطلاب ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وتخريج طالب مؤهل لمتطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور كريم مصلح، إن الاجتماع شمل وضع قواعد لقبول الطلاب للعام الجامعي القادم، وكذلك مناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجودة بالبرامج، وتنظيم دورات تدريبية لطلاب برامج اللغات، إلى جانب النظر في إعادة قيد بعض الطلاب.

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