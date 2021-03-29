العاهل الأردني يوافق على إجراء تعديل حكومي مصغر

وافق العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثاني، على إجراء تعديل حكومي مُصغر بحكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، يشمل وزارتي الصحة والعمل.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الإثنين، حسب الديوان الملكي الأردني، بأن العاهل الأردني أمر بمقتضى الدستور بتعيين الدكتور فراس إبراهيم أرشيد الهواري وزيرًا للصحة، ويوسف محمود علي الشمالي وزيرًا للعمل.وأدى الوزيران الجديدان فى حكومة الخصاونة اليمين أمام العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى في قصر الحسينية.