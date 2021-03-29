تباين مؤشرات البورصة فى الختام

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، في ظل عمليات بيع موسعة على أغلبية الأسهم القيادية بالسوق، تلك التي قابلتها مشتريات واضحة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إى جى إكس 30" بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إى جى إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إى جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، ونزل مؤشر "إى جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة، وصعد مؤشر "إى جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة.