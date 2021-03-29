السجن 10 سنوات للمتهمين بأحداث العياط

قضت محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بطرة، بالسجن 10 سنوات لـ11 متهما في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، لاتهامهم بأحداث شغب بمركز العياط، وقررت وضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام الدين فتحي والمستشار طارق درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.واتهمت النيابة المتهمين بأنهم، في يوم 11 نوفمبر عام 2016، ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا، بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.