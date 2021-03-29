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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 10 سنوات للمتهمين بأحداث العياط

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:39 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بطرة، بالسجن 10 سنوات لـ11 متهما في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، لاتهامهم بأحداث شغب بمركز العياط، وقررت وضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام الدين فتحي والمستشار طارق درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم، في يوم 11 نوفمبر عام 2016، ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا، بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

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