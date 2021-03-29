اليمن وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع السفير الكوري لدى اليمن، تايول كواك، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.كما بحث الجانبان- خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الإثنين- تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.بما ذلك استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب وتفاقم الوضع الإنساني جراء ذلك، خصوصًا بين أوساط النازحين الذي طالتهم صواريخ ونيران الميليشيات الحوثية.