دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

فى تجربتها الأولى للكتابة فى أدب الطفل نشرت الكاتبة فاطمة وهيدى كتابها الأول "نور والخاتم المسحور " عن دار المفكر العربى وتعد هذه القصة بداية لسلسلة قصصية تعكف الكاتبة على إعدادها تمهيدا لطبعها خلال الفترة القادمة. وتدور القصة حول طفلة أنانية تمر بتجربة من خلال وجودها في مدينة الملاهي تتعلم منها التخلي عن هذه الصفة السيئة. تميزت الكاتبة فاطمة هويدى فى قصتها "نور والخاتم المسحور " بعدم المباشرة حيث أنها تعاملت مع عقل القارئ باحترام وإن كانت الشريحة المستهدفة للقراءة من الأطفال، وهذا يعد جانبا إيجابيا لتفتيح مدارك الصغار بعكس ما هو متبع من قبل العديد من الكتاب الذين يتعاملون مع الطفل على أنه محدود الفكر، فيقومون بتبسيط المعلومةوتقديمها له بطريقة سهلة لا تدفع عقله للتفكير والتعايش داخل القصة ليكون واحدا من أبطالها ينفعل بانفعالاتهم وكأنه واحدا منهم وهذا يدل على قدرة الكاتبة على التجديد فى أدب الطفل بشكل عام.كانت الكاتبة والشاعرة فاطمة وهيدي أصدرت مؤخرا الطبعة الثانية من المجموعة القصصية "ما لن تقوله شهرزاد " عن دار روافد للنشر وتتضمن قصص قصيرة جدا.وصدر للكاتبة فاطمة وهيدي متعددة المواهب "تقاسيم على وتر الشوق " مجموعة نثرية – دار شمس للنشر، و"لا عزاء للحلم " قصص قصيرة – دار رهف للنشر، و"نبضات " شذرات نثرية – دار كليم للنشر، و"ثلوج سوداء " قصص قصيرة جدا – دار رهف للنشر، و"شذرات عتقها الهوى " شذرات نثرية – دار النابغة للنشر، و"وِرد الغياب " شذرات نثرية – دار روافد للنشر، وديوان " قبل مشرق الحب بنبضة" عن دار روافد.