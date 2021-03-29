محافظ أسوان: قادرون على مواجهة التحديات بالالتحام والوحدة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أنه بالعزيمة والترابط سيظل الوطن كيانًا واحدًا، وهو الذى يؤكد عليه دائمًا رئيس الجمهورية بأننا قادرون على مواجهة التحديات بالالتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة، حيث تجسد ذلك في قدرة الدولة المصرية على إداراة الأزمات المتتالية على مدار الأيام الماضية، بجانب تلاحم شعب مصر العظيم مع الجهود الحكومية في مواجهة هذه الأزمات.وأشار إلى أنه مع تضحيات أعز الرجال من شهداء الواجب الوطنى نسابق الزمن على جبهة حرب أخرى بمشروعات تنموية فى جميع القطاعات تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية، علاوة على التطوير والتجميل، فضلًا عن رفع مستوى الخدمات من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين.وأردف اللواء أشرف عطية بأن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بإطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع والمنشآت الهامة، وهو الذى توازى مع إنشاء النصب التذكارى الجديد للشهداء ضمن أكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان، كما سيتم وضع تماثيل لعظماء مصر، منهم الفريق أول عبدالمنعم رياض، والزعماء الراحلين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، بالإضافة إلى ابن أسوان المشير محمد حسين طنطاوى.وقدم التحية لجمعية المحاربين القدماء بقيادة اللواء باسم عزت لرعاية أبنائها وأسر الشهداء، وذلك تقديرًا لتضحياتهم، والذين سيظلوا نبراسًا ونموذجًا فريدًا للعطاء والفداء فى سبيل رفعة وعزة وطننا المفدى مصر الغالية.وفى نهاية الفعاليات تم تبادل الدروع وتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ومصابى العمليات، أعقبها تقديم أغان وطنية وحماسية من فرقة كورال جامعة أسوان.جاء ذلك خلال فعاليات تكريم شهداء الوطن والواجب المحاربين، وذلك بحضور اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات العسكرية والأمنية والدينية والتنفيذية، بالإضافة إلى أسر الشهداء ومصابى العمليات.