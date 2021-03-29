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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الصناعات: جميع الواردات من السلع لا توجد بها رفاهية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:03 م
جريدة الدستور
الدستور
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قال المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن حل أزمة الصادرات لا بد أن تبدأ بمراجعة أزمة التجارة عبر الحدود؛ ولضمان تحقيق النمو نستطيع التحدث عن معدلات نمو، خاصة أن متوسط الإفراج الجمركي للسلع والبضائع 16 يومًا وفى أوروربا 3 ساعات ونص فقط، لافتًا إلى إن لم يتم تسريع دخول مستلزمات الإنتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لن نتطور.

وانتقد توفيق، خلال ندوة المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية، المعوقات الكبيرة فى تخصيص الأراضى الصناعية من هيئة التنمية الصناعية، وأن التوسع فى الصناعة وتسهيل الإجراءات أول الحلول لزيادة الصادرات المصرية المستهدفة، وطالب بضرورة أن تعمل كافة الوزارات على أجندة واحدة لتحقيق النمو فى القطاعات التى نسعى لتطويرها، ولا تعمل كل وزارة على حدة مثلما يحدث حاليا.

وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات: إن "جميع الواردات من السلع المستوردة هى سلع استراتيجية لا توجد بها رفاهية كما يدعى البعض، ولا بُد من وضع لجنة من مجلس الوزراء لدراسة الأثر التشريعى لكل قرار وزارى، وأن أكثر من 50% من مشاكلنا من وزارة المالية فى قطاع التجارة عبر الحدود، كما أكد ضرورة وضع كوادر فى هيئة سلامة الغذاء وتفعيل وحل الأزمات الخاصة بالزراعة".

وأشار محمود بازان، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى ضرورة حل الأزمات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر، ومن أهمها دعم الماكينات التي نستوردها من الخارج بمبالغ باهظة من الدول الأوروبية، والتى تكلف المصانع مبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الصناعات الصغيرة الدخول فيها، إلى جانب دعم الأراضى الصناعية اللازمة وتوفيرها للمستثمرين التى تعتبر من أهم سبل زيادة الصادرات المصرية للخارج.

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