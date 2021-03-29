ارتفاع وفيات كورونا في التشيك إلى 26 ألفًا و36 حالة حتى الآن

أعلنت جمهورية التشيك عن وصول إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 26 ألفا و36 حالة حتى الآن.وذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الإثنين، أن شهر مارس الجاري شهد 5 آلاف و232 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات التي تم تسجيلها خلال هذا الشهر يعد أعلى من أي شهر آخر منذ بداية الجائحة.وأوضح أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تواصل الانخفاض- حسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التشيكية- حيث تم تسجيل 1722 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو أقل عدد إصابات يتم تسجيله.