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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

27 حاوية قمامة جديدة لتدعيم منظومة النظافة بمركز مطاي بالمنيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا في توزيع 27 حاوية جديدة للقمامة في إطار دعم منظومة النظافة ومعالجة مشكلة القمامة في المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدينة.

وأكد خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي، أن الحاويات التي سيتم توزيعها على مدينة مطاي جاءت ضمن تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة، مشيرا إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قد الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي للمحافظة،مناشدا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة.

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