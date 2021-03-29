بـ480 مليون جنيه.. افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة عين شمس

تحتفل مستشفيات جامعة عين شمس بافتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصي، تحت رعاية الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.وتشمل الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه مهداه من البنك الأهلي المصري، ١٠ ملايين جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس، قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه، والمجمع الإداري بتكلفة ٥ ملايين جنيه، الجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي والذي يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه إلى جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكافة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، وذلك يوم الخميس الموافق ١ أبريل بمركز التدريب وتطوير التعليم الدور الخامس في تمام الساعة التاسعة صباحا.