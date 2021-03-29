«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بقاعتيه بالمهندسين، مساء السبت المقبل 3 أبريل، معرضا استيعاديا للفنان الكبير يحيى عبده، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة وأحد نجوم الفن التشكيلي في مرحلتي الستينيات و السبعينيات.يفتتح المعرض فى تمام الساعة السابعة مساء بحضور عدد كبير من رواد الفن التشكيلي، ويستمر لمدة شهر.الفنان يحيى عبده من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والأول على الدفعة 1976م، وماجستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان (الرسوم المحركة عند والت ديزني)، وتعد أول رسالة ماجستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م.عين عميدا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 18 2005م حتى 2008م ويعمل حاليا أستاذا لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.شارك في العمل الفني الصحفي منذ تخرجه وحتى الأن حيث قام بعمل العديد من الرسوم التوضيحية للصحف وأغلفة المجلات المصرية والعربية مثل (الأهرام الأخبار مجلة أكتوبر مجلة روزاليوسف) بمصرو مجلة (اللواء منار الإسلام) بأبوظبي وجريدة (الخليج) بالإمارت العربية المتحدة،و مجلتى (الدفاع العربي اللواء) بلبنان.وتقتني العديد من الوزارات والمؤسسات والبنوك لتصميماته الفنية واستخدامها كمطبوعات لها مثل (وزارة الداخليةأكاديمية الشرطة شركة أميركان اكسبريس دار الشروق للنشر بنك الإسكندرية دار سفير للنشر والتوزيع بنك الفرنسي شركة الظلال بالمملكة العربية السعودية) وغيرها من المؤسسات.رشحته وزارة الثقافة لتمثيل جمهورية مصر العربية في بينالي الفنون الإسلامية بدولة الجزائر 2006م، ورشحته جامعة حلوان لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان الفني بالقيروان وعرض أعماله الفنية بالمعهد العالي للفنون والحرف وإلقاء محاضرات وإقامة ورش عمل هناك 2006م.هو عضو مؤسس بنقابة الفنون التشكيلية منذ عام 1976م، والمهن السينمائية منذ عام 1976م وعضو اللجنة العليا للإشراف على تصميم وطباعة أوراق البنكنوت بالبنك المركزي المصري سابقا وعلى تصميم طوابع البريد بالهيئة القومية للبريد سابقا.أقام العديد من المعارض الشخصية منها معرض بعنوان"رؤية فنية معاصرة لكتاب كليلة ودمنه" بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 1988م، ومعرض بعنوان "أماكن في الوجدان" بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 2003م ،و معرض "من فيض الأسماء الحسنى" بقاعة الباب بدار الأوبرا 2016م.و من المعارض الجماعية التى شارك بها معرض اليوبيل الماسي لكلية الفنون الجميلة القاهرة 1983م، ومعرض الفنون الإسلامية بجريدة "الأهرام" 1997م ومعرض الفن والعطاء لفناني مصر بقاعة العرض بفندق "إنتركونتيننتال سيتي ستارز" 2007م.كانت له زيارات فنية خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية 1988م والمانيا إشراف مشترك 1996م، وتونس 2006م والجزائر 2007مومن الجوائز التى حصل عليها الجائزة الأولى على محافظة البحيرة 1963م في المسابقة الفنية الكبرى في الاحتفال القومي للمحافظة ورشحته جامعة حلوان بمصر وهيئة الإغاثة العالمية بالمملكة العربية السعودية كأول فنان مصري وعربي لنيل جائزة الملك فيصل العالمية 1996م، وشهادة تقدير من مهرجان القيروان بتونس واوسكار المهرجان 2006م، شهادة تقدير وأوسكار العيد المئوي لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2008م، وغيره من الجوائز.توجد له مقتنيات فى وزارة الثقافة وبجريدة الأهرام المصرية ومقتنيات ببعض مراكزنا الثقافية بالخارج ومقتنيات بنادي الشرطة بالجزيرة بالقاهرة وبكلية الطب جامعة عين شمس بالقاهرة ومقتنيات خاصة بالأفراد بكل من السعودية، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية.له مجموعات أعمال فنيه هامة منها مجموعة الأعمال الخاصة (بالبدايات الفنية بمرحلة ماقبل الدراسة بالكلية وأثناء الدراسة بالكلية)، والأعمال الفنية (للرسومات الصحفية وأغلفة الكتب والملصقات وبطاقات المناسبات) ومجموعة (لعالم البحار والشخصيات السمكية ورسوم الأطفال) وأعمال (كليلة ودمنة).