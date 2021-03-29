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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحروسة» يناقش دور المرأة من التمكين السياسي إلى التمكين المجتمعي

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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عقد مركز المحروسة جلسة حوار مجتمعي حول التحديات والطموحات التي تواجه المرأة المصرية للحصول علي حقوقها المجتمعية مثلما حصلت علي نسبة طموحه من حقوقها السياسية.

شارك فى النقاش النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والدكتورة غادة حلمي أستاذ القانون الدولي وخبيرة دراسات حقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء جمعية "كن إنسان" وأدار الحوار معهما هاني ابراهيم مدير مركز المحروسة.

أوضحت الدكتورة غادة حلمي أن المرأة تعاني مجتمعيا من ظواهر وممارسات سلبية عديدة منها قضايا ختان الإناث والتزايد في حالات الزواج العرفي وزواج القاصرات وضعف وجود بيئة آمنة علي مستوي الاسرة وعلي مستوي المجتمع. كما أشارت إلي ان ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا نسب تعود في الأساس الي ضعف الروابط الاسرية وهدر حقوق المرأة مجتمعيا. كما شددت في عرضها علي أهمية حقوق الفتيات في الحصول علي تعليم جيد وفرص عمالة لائقة وضمان حقوقها في الميراث وأهمية إذالة العوائق أمامها في ممارسة أدورها الاسرية والمجتمعية من خلال تشريعات قوية وعادلة ومنصفة لها والأهم من خلال إيجاد آليات رادعة في عملية إنفاذ القانون.

ومن جانبها أوضحت النائبة مارثا محروس أن الحديث عن حقوق المرأة مجتمعيا معناه الحديث عن ضمان سلامة الأسرة المصرية وأننا ليس في رفاهية الحقوق عند الحديث عن المرأة بقدر ما نحن أمام ضرورة واجبة لأن إهدار حقوقها معناه ضعف الاسرة التي نص علي حمايتها الدستور المصري في مادته العاشرة.

وأشارت النائبة مارثا محروس إلي أن إصدار التشريعات والقوانين هي العملية الأسهل بالنسبة للمشرع وصانع ومتخذ القرار. لكن الأصعب هو بناء الوعي داخل المجتمع ومع كل مواطن ومواطنة مصرية. فلدينا تشريعات كثيرة تنصف المرأة لكن ممارسة الحقوق والواجبات من أطراف المجتمع كافة هو ما يحتاج إلي جهد بناء من أجل تطبيقه علي أرض الواقع.

كما أوضحت أن خطة التنمية المستدامة 2030 أكدت علي أهمية بناء الوعي لمختلف قضايا التنمية. فقضايا الأحوال الشخصية تخص الزوجة والزوج والأطفال ويجب أن تراعي التشريعات كافة حقوق هؤلاء فلا تعطي حقا لطرف علي حساب الاخر. ولن يتم تحقيق ذلك إلا بوجود مجتمع واعي يدعم جميع الاطراف. فالمجتمع مهتم مثلا بإشكاليات الوصاية والولاية والتمكين والرؤية وكلها تحديات تخص أطراف الاسرة كافة. فمحاكم الاسرة مليئة بالقضايا التي تخص مستقبل آلاف بل ملايين الاسر ويمكن تجنب الكثير منها لو أن طرفي النزاع علي وعي بحقوقهم وإلتزاماتهم.

كما أكدت ان مجلس النواب الحالي يرفع شعار الحوار المجتمعي في كل ما يخص المواطن المصري ويؤمن بأن مؤسسات المجتمع المدني هي شريك حقيقي في إدارة وتنفيذ مثل هذا الحوار ويمد يده للعمل المشترك بهدف تحقيق سلامة واستقرار ونمو المجتمع وهي الغاية النهائية للعمل البرلماني.

وفي نهاية اللقاء أوصي المشاركين علي ضرورة استمرار الحوار بخصوص قضايا الأحوال الشخصية وأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات الدولة بجهد حقيقي وواسع الانتشار لرفع وعي المجتمع نحو قضايا التنمية وحقوقه وإلتزاماته وأن يشمل ذلك كافة أطراف المجتمع. كما يجب علي مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في حوار فاعل ومؤثر مع المجالس التشريعية لإيجاد توافق مجتمعي حقيقي تجاه القضايا خاصة التي تمس حياة المواطن المباشرة.

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