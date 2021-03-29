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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية: منظومة إلكترونية جديدة لرصد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن إنشاء منظومة إلكترونية جديدة ترصد وتتابع أهم المشروعات التي تتم على أرض الواقع ومنها (المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ملف التصالح على مخالفات البناء، الخطة الاستثمارية للمحافظة، الحملة الميكانيكية (منظومة خطوط السير)، منظومة الإعلانات، منظومة النظافة، المساعدات المالية، تنسيق رياض الأطفال، وذلك في إطار خطة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم لتوفير الإمكانيات اللازمة وتنفيذ تطبيقات وبرامج تدعم منظومة التحول الرقمي، لكونها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وشهد المحافظ استعراض برامج "منظومة دعم متخذي القرار"، بحضور نائبه محمد موسى ومديري عموم إدارة التخطيط والمتابعة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، وتابع المحافظ من خلال المنظومة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتم على أرض الواقع بمركزي أشمون والشهداء، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية تهدف إلي متابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها من حيث تصنيف المشروعات (قطاعات بخطة زمنية)، التكلفة الإجمالية لكل مشروع، متابعة نسب التنفيذ، الوقوف علي الموقف التنفيذي أولا بأول لكافة الأعمال.

هذا وأشاد المحافظ بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الدولة أخذت خطوات كبيرة في التحول الرقمي لتحقيق الاستفادة التكنولوجية في رقمنة الخدمات الحكومية والمؤسسات في الفترة القادمة، موجهًا بضرورة التحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات للمنظومة والعمل علي تطويرها بشكل دوري استعدادًا لتطبيق المنظومة في تنمية وتطوير باقي مراكز المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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