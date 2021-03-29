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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تكرم أسر الشهداء والأمهات المثاليات

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:53 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، نائبه الأستاذ محمد موسى لحضور فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذكرى يوم الشهيد والتي نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "صاحبة أثر" بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمي للمرأة وذكرى يوم الشهيد، بحضور الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتورة منى المليجى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وممثلى المنطقة الأزهرية وقصر الثقافة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وخلال كلمته نقل نائب المحافظ برقية تهنئة وتقدير من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ودورها الفعال فى التضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها لتنشأة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع، فالمرأة المصرية كانت ولا زالت رمزًا للقوة والإرادة والإصرار، مؤكدا أهمية دور المرأة المحوري فى بناء المجتمعات وتنمية الوطن فى شتى القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة نوع من التقدير الرمزي لجهود المرأة وعرفان بالجميل لما تقدمه للمجتمع.

كما وجه نائب المحافظ تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء، مؤكدًا أن تكريم هؤلاء الأبطال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني الروح الوطنية، مؤكدًا أن محافظ المنوفية لا يدخر جهدًا في رعاية ودعم أسر شهدائنا وذويهم من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية فداءً للوطن والدفاع عن أمنه
هذا وقد تضمن الاحتفال فقرات شعرية عن دور الأم ومكانتها، وحب الوطن ومنزلة الشهيد، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض العناصر النسائية التي لها أثر إيجابي وتنموي في بناء المجتمع.

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