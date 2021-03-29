وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

كرم عادل عثمان، وكيل تعليم دمياط، اليوم الاثنين، الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة (BaSEF2021) لحصولهم على (5) جوائز خاصة بالمعرض، بالإضافة للحصول على (3) مراكز أول جمهورية في مجال الطاقة وعلم الأرض والهندسة البيئية، وتصعيد عدد مشروعين لعدد (2) طلبة لتمثيل مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهم كالتالي عمر وليد البحيري أول مجال الهندسة البيئية وتصعيد لتمثيل مصر بأمريكا، وياسمين أسامة حجي أول مجال علوم الأرض والبيئة وتصعيد لتمثيل مصر بأمريكا، ومحمد مصطفى فاروق أول مجال الطاقة والمواد المُستدامة، وحرز محمد طاهر الدهراني جائزة خاصة في مجال الميكروبيولوجي، ومحمد أحمد السيد ماضي جائزة خاصة في الريبوت، وأحمد هشام إسماعيل جائزة خاصة في مجال الريبوت.