نائب محافظ مطروح تنفي إصابتها بكورونا

نفت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، ما تردد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن إصابتها بفيروس كورونا وعزلها منزليا، وذلك بعد إصابة سائقها الخاص بالفيروس.وأكدت نائب محافظ مطروح أنها في مأمورية خارج المحافظة ولا صحة لإصابتها، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل يومي صحة سائقها بعد إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى متابعة المسحات التي أجريت للعاملين بمكتبها للاطمئنان على صحتهم.