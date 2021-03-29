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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يدعو لإعطاء الحكومة فرصة كافية لممارسة دورها

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:29 م
نواف الأحمد
نواف الأحمد
نيفين أشرف
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أعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها، غد الثلاثاء، تعاونًا مثمرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدًا عن أي توترات، وتمكين الحكومة من أداء القسم وفقًا لما يقتضيه الدستور.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، دعا أمير الكويت إلى إعطاء رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والحكومة الكويتية، الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسئولياتها، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.

وشدد الشيخ نواف الأحمد على الحاجة الماسة للتعاون البنَّاء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعيًا إلى احترام القضاء، لا سيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور، خاصة المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات.

كما أكد أمير الكويت على التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها، معربًا عن ثقته بالنواب وحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي، ليتسنى توجيه كافة الجهود والطاقات، لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنين من نمو وتقدم وازدهار.

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