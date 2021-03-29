محافظ جنين يُطلع فريق الدعم البريطاني على انتهاكات الاحتلال

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، العميد ستيفن كارترايت من فريق الدعم البريطاني في فلسطين على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال.وشدد الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، اليوم الإثنين، على أهمية الدور البريطاني في دعم الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.كما بحث الرجوب مجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة والتحديات في ظل استمرار الاحتلال وممارساته ضد أبناء الشعب الفلسطينى، والوضع الأمني الداخلي والتعاون بين الأجهزة الأمنية من أجل تعزيز تطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.كما تطرق إلى الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.من جانبه، أكد كارترايت تطلعه لبناء شراكة بين الجانبين.