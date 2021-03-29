رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محافظ جنين يُطلع فريق الدعم البريطاني على انتهاكات الاحتلال

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:07 م
انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال
مروة عنبر
طباعة
أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، العميد ستيفن كارترايت من فريق الدعم البريطاني في فلسطين على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال.

وشدد الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، اليوم الإثنين، على أهمية الدور البريطاني في دعم الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما بحث الرجوب مجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة والتحديات في ظل استمرار الاحتلال وممارساته ضد أبناء الشعب الفلسطينى، والوضع الأمني الداخلي والتعاون بين الأجهزة الأمنية من أجل تعزيز تطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.

كما تطرق إلى الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أكد كارترايت تطلعه لبناء شراكة بين الجانبين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل