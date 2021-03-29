تونس: ضبط 58 شخصًا خلال إحباط عمليتي هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، عن أن وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس والمهدية تمكنتا من إحباط عمليتي هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية للبلاد باتجاه أوروبا.وأضافت وزارة الداخلية- حسب بيان على الصفحة الرسمية- أنه تم ضبط 58 شخصا، من بينهم 51 مهاجرا من جنسيات دول إفريقية مختلفة، وشخصين من منظمي عملية الهجرة غير الشرعية، أحدهما مطلوب القبض عليه في قضايا أخرى.وأضاف البيان أنه تم حجز مبالغ مالية قدرها 15 ألف دينار، وأن النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.