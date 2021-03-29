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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فريق الألمانية بالقاهرة يزور أسوان لتعميم مشروع الهوية البصرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:13 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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نظم فريق عمل مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، زيارة ميدانية لمحافظة أسوان ولقائهم مع قاطني المحافظة للتعرف على رؤيتهم وتوثيقها، عند وضع التصور النهائى لتنفيذ التخطيط الاستراتيجي للهوية البصرية، إضافة إلى الاتفاق على تصميم موقع إلكتروني مزود بعدة لغات ليصبح النافذة التي يطل من خلالها الزائر للتعرف على المواقع السياحية الموجودة بها ويكون الركيزة الأساسية للتسويق لها.

وتشجيعًا لجهود فريق العمل المشارك ودعمًا له، قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بلقائهم للرد على استفساراتهم المتعلقة بإحياء الهوية البصرية للمحافظة والتي تأتى طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة الألمانية بالقاهرة ومحافظه اسوان بهذا الشأن.
جاء مشروع "الهوية البصرية لمصر" بغرض دعم وتطوير المحافظات جماليًا وتخطيطيًا على أن يراعى في تصميمات كل محافظة على حدة تطبيق كل جوانب "هويتها البصرية"، وما تحويه من كنوز أثرية وبشرية أصيلة دالة عليها بها عبق الماضي الأصيل ونقاء الحاضر الجميل، لتعميمه على كل الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية، والهدايا التذكارية التشيرتات، الشوارع ووسائل النقل والمطارات ومحطات قطار السكك الحديدية بغية الترويج السياحي لها، على أن تزود كل محافظة، بدليل متكامل رابط لكل معالمها مرشدًا لكل زائر لها، هذا وقد تم تنفيذ المشروع حتى الآن في محافظات الأقصر، جنوب سيناء، الإسكندرية، وحاليًا بمحافظة أسوان وسوف يتم استكمال تنفيذه بعدد 11 محافظة مصرية.

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