سلوفينيا: إعادة فرض القيود في أبريل بسبب تزايد إصابات كورونا

أعلنت الحكومة السلوفينية عن إعادة فرض القيود للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في أبريل المقبل، وذلك بسبب تزايد أعداد الإصابة بالفيروس والحالات المحتجزة بالمستشفيات.وقال رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا- حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين: "نحن نتسابق مع الزمن"، في إشارة إلى أنه سيتم تعليق الحياة العامة خلال الفترة ما بين الأول وحتى 12 أبريل المقبل.وأضاف أن بلاده تهدف إلى تطعيم مواطنيها باللقاح ضد الفيروس بحلول يونيو القادم، مشيرًا إلى أن أمر الإغلاق حاليًا ضروري لتخفيف الضغط على المستشفيات وكبح فرص الإصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس سريعة الانتشار.يُذكر أن سلوفينيا قد سجلت 212 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء جائحة "كورونا"، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس أكثر من 4 آلاف حالة، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثرا بالجائحة مقارنة بتعدادها السكاني.