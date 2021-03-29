إثيوبيا تحصل على 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» غدًا
الإثنين 29/مارس/2021 - 03:14 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، أن بلادها تتوقع تلقي شحنة تضم 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لمرض "كوفيد- 19"، غدا الثلاثاء.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن تاديسي قولها في رسالة نصية: "إنه تبرع من حكومة (الصين) إلى حكومة (إثيوبيا)".
ويشار إلى أن لقاح "سينوفارم"، المضاد لفيروس كورونا المستجد، يمكن نقله وتخزينه عند درجات تبريد عادية، مما يجعله مرشحا للدول النامية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن تاديسي قولها في رسالة نصية: "إنه تبرع من حكومة (الصين) إلى حكومة (إثيوبيا)".
ويشار إلى أن لقاح "سينوفارم"، المضاد لفيروس كورونا المستجد، يمكن نقله وتخزينه عند درجات تبريد عادية، مما يجعله مرشحا للدول النامية.