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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي برهبان القدس عبر «زوم»

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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التقى البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، بالآباء رهبان أديرة القدس عبر تطبيق ZOOM. وألقى قداسته كلمة روحية مناسبة واستمع إلى أسئلتهم.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه حضر اللقاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه البابا قد التقى أمس عن طريق "ZOOM" أيضًا براهبات أديرة القدس.

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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