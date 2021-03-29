أسبوع الموضة العربي 2021.. فساتين مبهرة وكلاسيكيات رائعة



بدأ موسم خريف وشتاء 2021 للسيدات من أسبوع الموضة العربي رسميًا على قدم وساق، وكان من المقرر مبدئيا أن يبدأ قبل أيام قليلة، وتم تأجيل افتتاح الفعالية إلى يوم الأحد بسبب فترة الحداد على وفاة الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي ووزير المالية.



وعلى الرغم من البداية المتأخرة، إلا أن الروح لم تتأثر، حيث افتتحت الفنانة اللبنانية مايا دياب بتقديم أغنيتها الأخيرة، وإليكم جميع الأحداث التي وقعت خلال ليلة الافتتاح:

أماتو

كان العرض الرقمي الافتتاحي للموسم هو Amato Couture، الذي استعان بملكة جمال العالم السابقة بيا Wurtzbach للتمثيل في عرض الفيلم، وحافظت أماتو على جمالياتها، وقدمت فساتين منسقة بشكل كبير من التول والخرز باللون الأسود بالكامل.

بدأ موسم خريف وشتاء 2021 للسيدات من أسبوع الموضة العربي رسميًا على قدم وساق، وكان من المقرر مبدئيا أن يبدأ قبل أيام قليلة، وتم تأجيل افتتاح الفعالية إلى يوم الأحد بسبب فترة الحداد على وفاة الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي ووزير المالية.كان العرض الرقمي الافتتاحي للموسم هو Amato Couture، الذي استعان بملكة جمال العالم السابقة بيا Wurtzbach للتمثيل في عرض الفيلم، وحافظت أماتو على جمالياتها، وقدمت فساتين منسقة بشكل كبير من التول والخرز باللون الأسود بالكامل.

جيرمانيير

أظهرت الماركة مجموعة مصممة بشكل جميل تحولت من خلال ملابس السهرة الجذابة، إلى فساتين قصيرة من المعدن اللامع وبدلة، وكان كل شيء مكونًا من خليط من الألوان البراقة.

فرانشيسكا ليبراتور

الماركة من ميلانو، والذي أعاد موضة النايلون المموه، وبعض القطع المصنوعة من الثمانينات، والبدل الواسعة من قطعتين، والبلوزات الواسعة من الحرير، والتنورات بطول الركبة، والبنطلونات عالية الخصر، والجلد المدبوغ مع الساتان.