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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أسبوع الموضة العربي 2021.. فساتين مبهرة وكلاسيكيات رائعة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
غادة موسى
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بدأ موسم خريف وشتاء 2021 للسيدات من أسبوع الموضة العربي رسميًا على قدم وساق، وكان من المقرر مبدئيا أن يبدأ قبل أيام قليلة، وتم تأجيل افتتاح الفعالية إلى يوم الأحد بسبب فترة الحداد على وفاة الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي ووزير المالية.

وعلى الرغم من البداية المتأخرة، إلا أن الروح لم تتأثر، حيث افتتحت الفنانة اللبنانية مايا دياب بتقديم أغنيتها الأخيرة، وإليكم جميع الأحداث التي وقعت خلال ليلة الافتتاح:

أماتو
كان العرض الرقمي الافتتاحي للموسم هو Amato Couture، الذي استعان بملكة جمال العالم السابقة بيا Wurtzbach للتمثيل في عرض الفيلم، وحافظت أماتو على جمالياتها، وقدمت فساتين منسقة بشكل كبير من التول والخرز باللون الأسود بالكامل.
أسبوع الموضة العربي
جيرمانيير
أظهرت الماركة مجموعة مصممة بشكل جميل تحولت من خلال ملابس السهرة الجذابة، إلى فساتين قصيرة من المعدن اللامع وبدلة، وكان كل شيء مكونًا من خليط من الألوان البراقة.
أسبوع الموضة العربي
فرانشيسكا ليبراتور
الماركة من ميلانو، والذي أعاد موضة النايلون المموه، وبعض القطع المصنوعة من الثمانينات، والبدل الواسعة من قطعتين، والبلوزات الواسعة من الحرير، والتنورات بطول الركبة، والبنطلونات عالية الخصر، والجلد المدبوغ مع الساتان.
أسبوع الموضة العربي
جاب بيتيليكا
اختتمت الأمسية المصمم البولندي جاب بيتيليكا، الذي أرسل عرضًا من الإطلالات الأنيقة، وقاموا بإعادة تخيل الآلهة من حكايات الهند الأسطورية للمرأة العصرية، وكانت الإطلالات الأخرى أكثر كلاسيكية، مثل فساتين الكوكتيل المجهزة باللون الأحمر اللامع وفستان كريمي ملفوف في شال من الدانتيل الذهبي.
أسبوع الموضة العربي
 

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