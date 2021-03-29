6 أبريل.. المفوضية والمجلس الأوروبي في تركيا للقاء أردوغان

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا في 6 ابريل للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان، وفق ما أعلن الاثنين المتحدثان باسم المؤسستين على تويتر.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في قمته الخميس عن استعداده "التعامل مع تركيا... من أجل تعزيز التعاون"، إثر أشهر من التوتر في شرق المتوسط، لكنه وضع شروطا أبرزها مواصلة التهدئة.