انهيار جزئي لعقار بالسيدة زينب دون إصابات

انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بإحدى الحارات بالقرب من شارع المبتديان بمنطقة السيدة زينب بشكل جزئي، دون وقوع إصابات.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده وقوع انهيار جزئي بعقار خالي من السكان بشارع المبتديان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية ودلت المعاينة أن العقار قديم وخالى من السكان، وسبق وقوع انهيار جزئي له منذ شهر تقريبا، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.