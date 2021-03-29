إعطاء 5.09 مليون جرعة لقاح كورونا في كندا حتى الآن

أعطت السلطات الصحية في كندا، 5.09 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19-" حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، نشرت اليوم الإثنين.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 163 ألفا و926 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين 10 أشهر.وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل حوالي 14 أسبوعا.