مطالب بضم الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة

طالب المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة إعادة النظر في ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية لزيادة الإنتاج المحلي.وأضاف "فوزي، لــ"الدستور" أن جمعية رجال الاعمال حريصة على عقد اللقاءات باستمرار مع الحكومة لمناقشة وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد المحلي في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها العالم.وثمن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا والحفاظ على عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب