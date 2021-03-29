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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميليشيا إيران تدخل شحنة أسلحة جديدة للأراضى السورية

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شحنة أسلحة جديدة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، وصلت صباح اليوم إلى منطقة الميادين قادمة من الأراضي العراقية.

وأوضح المرصد أن ميليشيا إيران أدخلت 3 شاحنات تحمل خضار وفاكهة قادمة من العراق وتوجهت في بداية الأمر إلى سوق الهال في الميادين، وقامت بإنزال صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وقامت بإفراغ الأسلحة ضمن أنفاق متواجدة هناك كان تنظيم داعش قد حفرها سابقا وحاليا يتم استخدامها من قبل الميليشيات الموالية لإيران للتنقل وتخزين السلاح والذخيرة.

يذكر ان الميليشيات الموالية لإيران، تعمد إلى تخزين أسلحة وذخائر ضمن قلعة الرحبة الأثرية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ووفقا لمعلومات المرصد السوري، فإن تنظيم داعش كان يعمل إلى تخزين أسلحته تحت الأرض في سراديب وأقبية القلعة إبان سيطرته على المنطقة، وهو ما تستغله الان الميليشيات الموالية لإيران وتعاود فعل التنظيم، خوفا من الاستهدافات المتكررة لمواقعها ومراكز تخزين أسلحتها وذخائرها.

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