«سعفان» و«صقر» يسلمان 3240 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالسويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بأنه الاتفاق مع وزير القوى العاملة الأستاذ محمد سعفان على فتح مركز تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل فى مختلف التخصصات المختلفة ومنح شهادة لهم بتخصص كل متدرب.وأضاف محافظ السويس، أن الدولة كان لها رؤية مستقبلية للعمالة الغير منتظمة من خلال منح لها وثيقة تأمين على الحياة، مؤكدا أن الدولة دائما وابدا تهتم بجميع المصريون وتحرص على توفير حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.أكد الوزير محمد سعفان، أن القيادة السياسية تولي العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص اهتماما كبيرا، موضحا إن الهدف من إصدار وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسري وأنه تم تشكيل لجنتين إحداهما بمدينة العلمين الجديدة والآخر بالعاصمة الإدارية لحصر العمالة غير المنتظمة لإصدار بطاقات رقم قومي بالمجان ومثبت فيها مهنة العمالة غير المنتظمة الحقيقية التي يعمل بها.جاء ذلك خلال قيام محمد سعفان، وزير القوى العاملة واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بتوزيع ٣٢٤٠ وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة منهم ٣٩ فئة الصيادين في الاحتفالية التى أقيمت، اليوم الاثنين، بنادي النصر للبترو،. كما وزع وزير القوى العاملة ومحافظ السويس ٢٩٤ عقود عمل على لأصحاب ذوى الهمم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد وحاتم جاد الرب مدير عام القوي العاملة بالسويس والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول.كما حضر اللقاء النائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب ممثلي النقابات والعمال بالشركات القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء وقيادات وزارة القوي العاملة.وأشار الوزير خلال لقائه في الاحتفالية إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا أنه سيتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.وأشار الوزير، إلى أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية في قلب الدولة المصرية، وهى ظهير الدولة في نمو الاقتصادى، لافتا إلى ان الدولة لم تتأثر في أزمة كورونا الأخيرة ونجحت في تحقيق مؤشرات مرتفعة في معدلات النمو مقارنة بجميع الدول العالم التى تأثرت بتلك الأزمة.وأضاف " سعفان " إن وزارة القوى العاملة نجحت في الحد من انخفاض معدلات البطالة، لافتا إلى ان الوزارة نجحت انخفض معدلات البطالة في ٢٠١٩ إلى ٧.٤% ومع ازمة كورونا ارتفعت إلى ٩ % ولكن في نهاية ٢٠٢٠ نجحنا في تخفيض النسبة مرة ثانية إلى ٧.٢ %.وأضاف وزير القوى العاملة، ان فكرة وثيقة التأمين التكافلي لحماية اسر العمالة الغير منتظمة وخاصة الصيادين لما يتعرضون له من مخاطر يومية في عملهم، لافتا ان الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بجميع فئات الشعب المصرى لتوفير حياة كريمة لهم ولاسرهم.وطالب "سعفان " من مدير القوى العاملة في السويس، بإعادة حصر وتجميع لبيانات الصيادين السويس لمنحهم وثائق تامين على الحياة باعتبار المدينة الباسلة احد المحافظات الرائدة في مجال الصيد.