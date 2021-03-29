الداخلية اللبناني: نحرص على حماية حرية التظاهر السلمي مع الاستقرار

أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، حرصه على أمن المواطن اللبناني وحرية التعبير بشكل سلمي من قبل المتظاهرين في الاحتجاجات، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة على توفير الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في جميع أنحاء لبنان.وقال الوزير محمد فهمي - في تصريحات عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى - إن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) يقوم بواجباته كاملة تجاه نزلاء سجن روميه المركزي بمحافظة جبل لبنان، من حيث الاهتمام الصحي والإجراءات الوقاية الواجب اتخاذها لمنع انتشار فيروس "كورونا" داخل السجن.وتطرق اللقاء إلى الإجراءات الاحترازية التي تضطلع بها الأوقاف الإسلامية في مساجد لبنان في ظل جائحة "كورونا" وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.