إزالة 7 تعديات على أراضِ حماية النيل ببني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، 7 حالات تعدي بالبناء المخالف علي أراضى أملاك دولة "حماية نيل" وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت اليوم الاثنين 29 مارس الجاري بحملة لإزالة التعديات الواقعة علي أراضي ملك حماية النيل بقري شرق وغرب النيل نجحت خلالها في إزالة 7 حالات تعدي بالبناء المخالف علي مساحة 420 متر مربع بقري الشيخ فضل والناصرية والحسينية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون علي الجميع بكل حزم وحسم وتنفيذا لتطبيق الموجة 17 من إزالة التعديات على أراضي الدولة وحفظ حق الشعب.