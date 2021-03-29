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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء عملية حصاد محصول القمح بقرى ومراكز الوادي الجديد (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:20 م
بدء عملية حصاد محصول
بدء عملية حصاد محصول القمح
محمد مهدي
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بدأ المزارعون بمحافظة الوادي الجديد منذ يومين بعملية حصاد محصول القمح الذي يعتبر المحصول الإستراتيجي الثاني بعد إنتاج البلح والتمور بالمحافظة للانتهاء من الحصاد والجمع قبل دخول شهر رمضان المبارك.

وبدأ المزارعين بقري ومراكز المحافظة بفطام محصول القمح عن الري بالمياه استعدادا لحصاده وجمعه بعد أن أقبل على البلوغ والنضج الكامل له بالمزارع الخاصة بأهالي الوادي الجديد، حيث يهتم الأهالي بزراعة محصول القمح والذي لا يقل أهمية عن اهتمامهم بنخيل البلح لما له من قيمة اقتصادية وتسويقية عالية للأهالي والدولة معا.

أكد بذلك محمد عامر من أهالي مركز الداخلة لـ"الدستور" مشيرا إلى أن الأهالي بدأت بالفعل في حصاد محصول القمح منذ أكثر من يومين وبعد اكتمال نضج المحصول، للبدء في عملية الحصاد والجمع قبل حلول شهر رمضان المبارك لقلة العمالة في هذا الشهر بسبب ارتفاع درجة الحرارة يقابله فريضة الصيام التي ينتظرها الصغير قبل الكبير.

وأضاف عامر أن بعد موسم الحصاد والجمع تستعد الأهالي لعملية الدراس أو الدوس وهي فصل الحبوب عن أغلفتها.

وتبدأ عملية الدراس بعد زوال الندى وتستمر إلى قبيل الغروب، ويعتبر الدراس عملية تجري لفصل الحبوب عن أغلفتها مع تهشيم السيقان وباقي أجزاء النبات الصالحة لتغذية المواشي منها، وتسمى الأجزاء المهشمة "التبن".

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن هناك تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لكافة أجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد قد أعلنت عن زراعة ٢٥٤٠١١ فدانًا من القمح حتى الآن من المستهدف زراعته بالمحافظة، فيما بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل ما يزيد عن ٣٥٩١٠٠ وإجمالي المساحة المزروعة بالخضر بلغت ٨٢٦٧٠ أما مساحة البساتين فبلغت ٦٧٠١٧ وبهذا يبلغ الإجمالي العام ٥٠٨٧٨٧.

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