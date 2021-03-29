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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعا مع رؤساء القرى.. ويؤكد: قادرون على اقتلاع جذور الفساد

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:20 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا، صباح اليوم الإثنين، برؤساء المدن والقرى، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع القنائي وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع ملف منظومة النظافة والتجميل والتشجير بالشوارع والميادين الرئيسية جنبا إلى جنب مع خطة المحافظة للارتقاء بالمشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها في العديد من مدن المحافظة، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق المدن والقري وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بمحافظة قنا.

وقال محافظ قنا خلال الاجتماع اننا قادرون معا على اقتلاع جذور الفساد داخل مؤسسات المحافظة، خاصة أن الحرب على الفساد أحد أشرس المعارك التى تخوضها الدولة المصرية حاليا بهدف حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من خلال استثنائهم من التعامل مع الجمهور.

وأوضح الداودي، أن الدولة جادة في التصدي للفساد ومحاربة الفاسدين ولن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، مضيفًا أن من لديه أدلة ومستندات تثبت وقائع فساد محدده عليه أن يتقدم بها للمحافظة لإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتستر على الفساد وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.

وتابع محافظ قنا أن الاديان السموية تحرّم الفساد بكل صوره وأشكاله سواء كان مالیا أو إداریا أو استغلالا للنفوذ أو انتهاكا للأنظمة المتبعة وينبغي أن ندرك أن السكوت على الفساد يعد نوع من التواطؤ الذي يتعارض مع جهود الدولة في محاربة الفساد والسعي لاجتثاثه.

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