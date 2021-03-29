محافظ الغربية: تعميم تجربة المجمع الصناعى بالمحلة على باقى المراكز

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تهدف إلى تعميم تجربة المجمع الصناعي بالمحلة إلى جميع المراكز والقرى المنتجة، على أن يتم استغلال كافة الصناعات بالقرى والمدن المتخصصة لتكون مدن وقرى جاذبة، على أن يكون كل قرية متخصصة في إنتاج منتج بجميع مكوناته في أماكن بسيطة وصغيرة وتكمل كل وحدة الأخرى.وأضاف المحافظ، أن الغربية لا تتميز بالغزل فقط بل هناك منتجات أخرى تتميز بها قرى المحافظة، ومن الممكن أن تكون أكاديميات تُخرج عاملين مهرة قادرين على تطوير الصناعة في المحافظة وخارجها، وحتى لو هجر العامل الماهر بلده فيكون قد هجرها ولديه مهنة يستطيع العمل وكسب قوته منها.وكانت وزيرة التجارة نيفين القباح، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بعض المصانع الخاصة الكبرى داخل مدينة المحلة والذي يعمل في صناعة النسيج غزل المحلة، ضمن جولتها داخل مدينة المحلة الكبري، في إطار جولاتها الميدانية لتفقد مشروعات الصناعات الوطنية، حيث تفقدت المرحلة الأولى بالمجمع الصناعى بمدينة المحلة الكبرى، حيث استقبلها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وقاما بتسليم 5 وحدات من إجمالي 56 هم وحدات المرحلة الاولي.ثم قامت الوزيرة والمحافظ بجولة بعدد من مصانع بطريق الدائري "المحلة - سمنود"، ثم عُقد لقاء بقاعة ديوان عام المحافظة، مع كبار المستثمرين بالصناعات ورجال الأعمال وطرح فيه مشكلات المستثمرين بالمحافظة.