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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لعبة تحاكى تجربة واقعية لعبور سفينة عملاقة من قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أطلقت شبكة "سى إن إن" لعبة يمكن ممارستها بسهولة، حيث تقدم اللعبة تجربة شبه واقعية لعملية عبور سفينة شحن عملاقة، ويتحكم المستخدم في سفينة عملاقة على خريطة لقناة السويس تشبه الواقعية، ويمكنه خلال التجربة التحكم في سرعة دوران محرك السفينة واتجاه الدفة في ظل سرعة واتجاه الرياح الموضحين.

وأشارت الشبكة إلى أن مستخدم اللعبة يشعر بالصعوبة والتحديات التي تواجه قائد السفينة في توجيهها في ظل كبر حجم السفينة والحفاظ على مرورها في ممر مائي دون الاصطدام بحوافه.

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