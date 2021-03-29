فيسبوك: إنشاء كبلين جديدين تحت سطح البحر لربط سنغافورة وإندونيسيا وأمريكا الشمالية

كشفت شركة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إنشاء كبلين جديدين تحت سطح البحر لربط سنغافورة وإندونيسيا وأمريكا الشمالية في مشروع مع جوجل وشركات الاتصالات الإقليمية لتعزيز قدرة الاتصال بالإنترنت بين المناطق.وأطلق فيسبوك اسم Echo وBifrost على الكبلين، ليكونا أول كبلين يمران عبر طريق متنوع جديد.وستكون الكابلات أول مشروع يربط أمريكا الشمالية مباشرة ببعض الأجزاء الرئيسية في إندونيسيا، وستزيد من الاتصال للمقاطعات الوسطى والشرقية في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.