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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل سرق عامل وأصاب والده بعاهة مستديمة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل سرق عامل بالإكراه وأحدث عاهة مستديمة لوالده في السيدة زينب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي ومحمد أحمد عبد العزيز بكر وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم محمد.ك، وشهرته «حمادة الوحش» و«حمادة الأحول»، 27 عاما، بسرقة وآخرين مجهولين هاتف خلوي المملوك للمجني عليه أحمد هاني وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام وحال حملهم أسلحة ظاهرة بأن استوقفوه مشهرين في مواجهته أدوات بطشهم أسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال»، وكذلك مهددين إياه وبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته حتى استولوا على هاتفه الخلوي والفرار به.

وأضاف امر الاحالة قيام المتهم وآخرين بضرب المجني عليه هاني حلمي عمدا بأن أشهروا في مواجهته أسلحة بيضاء كزلك مهددين إياه فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وأحدثوا إصابته التي تخلف لديه من جراء حدوثها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل إصابة جزئية بالعصب الزندي الأيسر مزمنة عند اليد وإعاقات في ثني أصابع اليد اليسرى ما يعد عاهة مستديمة.

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