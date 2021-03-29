لبنان: توقيف محطة الزهراني بعد نفاد الوقود

أعلنت محطة الزهراني للكهرباء في لبنان، اليوم الاثنين، عن وقف عملياتها بعد نفاذ الوقود فيها، حسبما أكدت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.وقالت الشركة إنه حدث تأخير في تفريغ شحنة فورية وصلت إلى لبنان بعد ظهور تعقيدات بشأن طريقة اختبار زيت الغاز.المحطة الواقعة في جنوب لبنان هي واحدة من أربع محطات رئيسية لتوليد الطاقة في البلاد.وكانت شحنة أخرى من المقرر أن تصل من الكويت عالقة في قناة السويس بعدما أغلقت سفينة شحن الممر المائي لما يقرب من أسبوع.