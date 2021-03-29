تصوير مشاهد «النمر» بالديكورات الداخلية 18 ساعة يوميا

يواصل الفنان محمد إمام تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "النمر" في عدد من اللوكيشانات الداخلية وذلك بعد أن استبدلت المخرجة شيرين عادل تصوير عدد من هذه المشاهد بالديكورات الداخلية نظرا لالتفاف الجمهور حول أبطال العمل وعرقلة التصوير.ورفعت شيرين عادل ساعات تصوير العمل لتصل الي 18 ساعة يوميا حيث يواصل محمد امام التصوير ليلا ونهارا لإنجاز أكبر قدر من مشاهد العمل.وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت مؤخرا البرومو الأول للعمل كما طرحت عددًا من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل، حيث ظهر كل من النجم محمد إمام وهنا الزاهد بطلا العمل والفنانون محمود حافظ ومحمد مهران ومحمد رياض، وولاء الشريف ونرمين الفقي على البوسترات الدعائية للعمل تمهيدا لعرض المسلسل خلال الماراثون الرمضاني المقبل.يذكر أن مسلسل "النمر" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام عدد من النجوم مثل وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب ومن إنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه على شاشة تليفزيون الحياة وعدد من القنوات العربية.