انتهاء تصوير 6 حلقات من مسلسل «أحسن أب»

انتهى المخرج معتز التوني من تصوير 6 حلقات كاملة من مسلسل "أحسن أب"، لنجم مسرح مصر على ربيع، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.وبدأ المخرج معتز التوني في مونتاج الحلقات الأولى لتسليمها للقنوات العارضة، على رأسها قناة "ON"، بينما يواصل الفنان على ربيع تصوير دوره في العمل.ورفع المخرج معتز التوني من ساعات تصوير العمل، حيث يمكث على ربيع في لوكيشن العمل يوميًا 16 ساعة، خاصة أن المسلسل من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل."أحسن أب" مسلسل كوميدى ينتمى لنوعية الدراما 15 حلقة التي تظهر في الماراثون الرمضاني لأول مرة، ويشارك فيه بجانب كل من هاجر أحمد وعلي ربيع، الفنان القدير سامي مغاوري وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التونى.