دراسة: 41% من الموظفين بالشرق الأوسط يفكرون في تغيير وظائفهم بعد كورونا

كشفت دراسة بعنوان "تأمين مستقبل العمل" صادر عن كاسبرسكي العالمية عن أن 41%، أن الموظفين يفكرون في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بالانتقال إلى وظيفة جديدة في الأشهر الاثني عشر المقبلة جرّاء جائحة كورونا.وبحسب الدراسة، يتمثل أبرز دافعَين لهذا التوجّه الوظيفي، الطموح للحصول على راتب أعلى، بنسبة 52% من الموظفين المشاركين في الدراسة، والحفاظ على توازن عادل بين العمل والحياة (41%)، وهو ما يرى الخبراء أنهما دافعان طبيعيان ومفهومان في ظل هذه الظروف.وبالرغم من حالة عدم اليقين التي تسود سوق العمل، لا يزال لدى الموظفين آمال وطموحات مستقبلية؛ فبينما يفضل 44% منهم البقاء في أدوارهم الحالية، هناك العديد من الموظفين الذين يشعرون بالجرأة على التفكير في إعادة رسم حياتهم العملية لتناسب حياتهم الشخصية بطريقة أفضل. وحظي الأشخاص وسط حالة الإغلاق والعمل عن بعد، بمزيد من الوقت للتفكير في وظائفهم المستقبلية أو تحسين مهاراتهم المهنية أو تعلّم شيء جديد.وأيًا كان التوجّه الذي يختاره الموظفون، كان أكبر حافز لهم لتجربة وظيفة جديدة هو الحصول على راتب أفضل (52%). فيما جاء خلق توازن أفضل بين العمل والحياة ثاني أكثر الأسباب شيوعًا، بنسبة 41% من المشاركين في الدراسة. وكشفت الجائحة عن الاهتمام بقضاء المزيد من الوقت في المنزل مع العائلة، وكذلك متابعة الاهتمامات الشخصية والهوايات، وقد يرغب الموظفون في إبقاء هذه الفرصة مفتوحة.وبعد حافزي الراتب والراحة الشخصية، فإن البحث عن دور وظيفي ذي قيمة أعلى ومغزى أكبر كان ثالث أهم سبب قدّمه المشاركون في الدراسة، بنسبة 39%. وقد تكون أحداث العام 2020 قد سمحت للموظفين بإعادة التفكير في عملهم الحالي وإدراك قيمة وقتهم وما يريدون قضاءه فيه.حوافز إحداث التغيير المهنيوقالت الدراسة إن الموظفين سيخلقون "واقعَ عمل جديدًا" عبر إعادة التفكير في رغباتهم وقدراتهم، وأضاف: "سواء غيّروا وظائفهم أو ظلّوا في أدوارهم الحالية، فسوف يسعون جاهدين للحفاظ على مزايا الراحة التي يحظون بها عند العمل عن بعد، ولكن عليهم لتحقيق ذلك أن يتبنّوا الموقف المناسب ويتعلموا المرونة ويعملوا بطريقة أذكى، كما يتعيّن عليهم بالطبع تنظيم بيئة عملهم وتحمّل المسؤولية عن موثوقيتها وأمنها، وقد تُصبح هذه ميزة تنافسية في نظر أصحاب العمل".وتوصي الدراسة بممارسة لعبة فيديو المغامرات الجديدة: "أون يور فيوتشر" (أمسك بزمام مستقبلك)، للتعرّف على الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل العمل وطريقة انسجام الموظفين معه. ويمكن للموظفين عند الترتيب لقضاء يوم عمل في ممارسة هذه اللعبة، اكتساب تصوّر واضح للعادات والقرارات التي ستساعد الموظفين على الإمساك بزمام مستقبلهم.